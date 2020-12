DISTANTSÕPE OHUSTAB NÄGEMIST: arst soovitab silmade säästmiseks 2-20-20 reeglit! 

Foto: Pixabay

Inimene pilgutab ekraani vaadates umbes 60% vähem silmi kui tavaliselt. Pilgutamine on vajalik silmapinna niisutamiseks. Kuivus põhjustab silmade ärritust: hõõrumis- ja kipitustunnet, valulikkust ning soodustab ka silmapõletike teket. Ebapiisav õhuniiskus toas süvendab talveperioodil (keskküte!) silma kuivust. Kui täiskasvanu saab endale meelde tuletada teadlikku pilgutamist ekraaniga töötades, siis lapsel on ehk raskem selle peale mõelda, et silmi peab sagedamini pilgutama.

Foto: Pixabay

Abi on kindlasti puhkepausidest. Lapsele peaks selgitama, et silmad väsivad liiga pikalt ekraani vaatamisest, ning suunama last vahepeal silmi puhkama. Kaugele vaadates on ka pilgutamise sagedus normaalne ja silmapind niiske. Ruumi õhuniiskust reguleerivad õhuniisutid on väga kasulikud kuivades ruumides, kus silmade ebamugavustunnet võib esineda ka puhkeajal. Kui lapsel püsib silmade hõõrumistunne ja ebamugavus, võib proovida niisutavaid silmatilkasid. Sellised nn kunstpisarad on apteegis käsimüügis ega ole silmadele ohtlikud. Tihtilugu vajavad silmad niisutust mitu korda päevas. Kui silmad on põletikus – punetavad ja rähmavad –, on vaja kasutada ravitilkasid, mida saab retseptiga väljastada perearst või silmaarst.