HAIGUSED KIMBUTAVAD? Need omadused teevad C-vitamiini organismile eriti kasulikuks 

„Kuigi teaduslikult ei ole veel tõestatud toidulisandina võetava C-vitamiini toimet tugevdada organismi immuunsüsteemi, siis on teada, et immuunrakkudes on C-vitamiini sisaldus suhteliselt suur ja nakkuse ajal langeb selle tase kõvasti,“ selgitab apteeker.