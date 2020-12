KAITSE ENNAST HAIGUSTE EEST! Need omadused teevad C-vitamiini organismile  eriti kasulikuks 

„Kuigi teaduslikult ei ole veel tõestatud toidulisandina võetava C-vitamiini toimet tugevdada organismi immuunsüsteemi, siis on teada, et immuunrakkudes on C-vitamiini sisaldus suhteliselt suur ja nakkuse ajal langeb selle tase kõvasti,“ selgitab apteeker.

Ta lisab, et C-vitamiini roll organismis on ka mitmete ensüümide kofaktoriks olemine (et ensüümide aktiivsus avalduks). Samuti osaleb see aminohapete ainevahetuses ja on oluline sidekoe valkude (kollageen, elastiin) sünteesiks. Viimase omaduse tõttu soovitatakse C-vitamiini tarvitada haavade paranemise kiirendamiseks ja naha, igemete, hammaste, luude normaalseks talitluseks.

C-vitamiini toidust või preparaadina?

Organism ei sünteesi C-vitamiini ise, mispärast on apteekri sõnul ülimalt oluline saada seda toidust või preparaadist. On oluline teada, et C-vitamiini bioaktiivsus ehk toime kaob kuumutamisel.

C-vitamiini leidub paljudes köögiviljades ja marjades, nagu mustad sõstrad, kibuvits, punane pipar ehk paprika, lehtkapsas, mädarõigas, kiivid. Rikkalikud allikad on jõhvikad, vaarikad, mustikad, karusmarjad, virsik, sibul, porrulauk, tomat.

Foto: Teet Malsroos

„C-vitamiini on toidulisandina soovitatav võtta pigem väiksemates annustes päeva jooksul mitu korda kui üks kord suures annuses, sest imendumine on parem väiksemate annustega,“ soovitab Jamnes.