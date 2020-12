KAS VAKTSIIN PÄÄSTAB MEID? Kas seitsme kuuga välja töötatud koroonavaktsiin on turvaline ja ohutu? 

Kuidas suhtuda ravimifirmade Pfizer ja BioNTech koroonavaktsiini? Millised on selle võimalikud kõrvaltoimed? Kas seitsme kuuga välja töötatud koroonavaktsiini saab usaldada? „See on rumal küsimuse püstitus," ütleb viroloogiaprofessor Andres Merits. "Tulemus ja selle kvaliteet ei sõltu sellest, kui palju aega (või vaeva) selle tegemiseks on kulutatud."

Merits kinnitab, et küsimus pole vaktsiini tootmisele kulunud ajas. Kõige olulisem on tema sõnul hoopis asjaolu, et SARS-CoV-2 vastase karjaimmuunsuse tekkeks peab olema vaktsineeritud vähemalt 60 protsenti Eesti elanikkonnast.

Vaktsiin päästab meid, usub ka endine terviseameti hädaolukorra juht Arkadi Popov. „Vaktsineerimine on kindel plaan. Samas teatud hulk inimesi ütleb kindlasti ka Eestis, et nemad ei vaktsineeri end. Aga kui vaktsineeritakse 60 protsenti elanikest, on juba võit käes."