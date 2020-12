Irja Lutsar algklasside kojujätmisest: ega see kõige parem mõte olnud 

Lutsar tunnistas, et teadusnõukojas on piirangute osas olnud lahkarvamusi, kuid ta rõhutas, et see on igati loomulik.

„Kui te arvate, et kuus teadlast saavad kokku ja kõik on ühel arvamusel, siis see ei oleks teadusnõukoda! Loomulikult on seal isiksused koos. Erinev lugemus, erinev kogemus. Aga kui me tuleme teadusnõukoja arvamusega välja, siis see on ikkagi ühtne arvamus,“ rääkis Lutsar.

Lutsar ütles, et enne uute piirangute kehtestamist võiks olemasolevad veidi kauem toimida ja siis saab nendest järeldused teha: kui tulevikus selgub, et tervise seisukohalt on vaja riik lukku panna, tuleb ka seda teha.

Seda, et algklassid tuleks koju jätta üle kogu Eesti – ka nendes piirkondades, kus ei ole koroonaviirust lähikuudel praktiliselt nähtud –, Lutsar tegelikult ei soovitanud.

„No ega see kõige parem mõte olnud, kui ma päris ausalt ütlen. Aga see otsus on tehtud ja nüüd peaks vaatama, kuidas need koolid kiiresti lahti teha. Ma arvan, et meil pole mõtet kulutada aega arutelule, kas see oli õige või vale. Me peaks praegu mõtlema sellele, kuidas koolid lahti teha, mis on need meetmed, mida peaks kasutusele võtma või mitte võtma. Ma olen sügavalt hariduse usku.

Kooliharidust on õigus saada ka nendel lastel, kellel niisugust õnne ei ole, et nende vanemad on neid võimelised kodus õpetama,“ sõnas Lutsar.