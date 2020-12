VIDEO | Mari-Anne Härma: nakkust võib saada praegu igalt poolt. Tanel Kiik: tänavu tulevad üheperejõulud

Mari-Anne Härma tõdes, et haigestumine Eestis kasvab, täna lisandus 590 positiivset testi.

Viirus on jõudnud ka Lõuna- ja Lääne-Eestisse ehk meil on üleriigiliselt kõrge intensiivsusega levik. "Iganädalaselt tuleb natuke vähem haigusjuhte, mis näitab, et haigestumine liigub stabiliseerumise suunas," rääkis Härma.