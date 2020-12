Uudised KAS KOOLIDE SULGEMINE OLI HEA MÕTE? Terviseameti asejuht Härma: õppetöö kvaliteet kannatas niikuinii Viljar Voog , täna 15:21 Jaga: M

Mari-Anne Härma. Foto: Tiina Kõrtsini

Koroonaviiruse levik on Eestis veidi pidurdunud, kuid siiski ei tea 40 protsenti positiivse diagnoosi saanutest, kust tõbi neile külge hakkas. Enim on selliseid nakatumisi just kooliealiste seas.