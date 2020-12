Tervenenud koroonapatsiente kimbutavad tervisemured ka pool aastat hiljem 

Rutiinsed analüüsid

Uuringus osalevatel patsientidel analüüsiti ka verd, uriini ja sülge, et näha aja jooksul organismis toimuvaid muudatusi. Näiteks vaadati C-reaktiivse valgu väärtust, mis tavaliselt ei ole viirushaiguste puhul oluliselt suurenenud, kuid COVID-19 on selles osas erand ja seda just haiguse ägedas faasis, raskelt ja kriitiliselt haigust põdenute grupis.

Samas ei tähenda see, et neil haigetel oleks bakteriaalseid koinfektsioone, sest uuringud on näidanud, et neid on pigem harva, võrreldes näiteks gripiga. Kolmanda kuu järelkontrolliks oli C-reaktiivse valgu tase kõigil patsientidel normaliseerunud.

Lisaks hinnati ferritiini ja lümfotsüütide koguarvu muutust, mille kõrvalekalded normist on COVID-19 patsientidel haiguse ägedas faasis hästi teada. Ka need näitajad olid järelkontrolliks oma normaalse taseme saavutanud.

Tervisemured kolm ja kuus kuud hiljem

Vaatamata sellele, et rutiinianalüüsid olid patsientidel normis, kaebas Kallaste sõnul enam kui pool patsientidest tervisemuresid nii kolmanda kui ka kuuenda kuu järelkontrollis: „Patsientide sõnul neil enne COVID-19 läbipõdemist need kaebused puudusid ning rutiinanalüüside tulemustega neid kaebusi seletada ei saa.“

Kolmanda kuu järelkontrollis nimetas uuringus osalejatest pisut üle poole füüsilise jõudluse vähenemist, sellele järgnes lõhnataju kadumine, väsimus ja liigesvaevused. Kuuenda kuu järelkontrollis esines kaebusi juba enamatel patsientidel (65%) – kõige rohkem põhjustasid vaevusi füüsilise jõudluse vähenemine ja liigesvaevused. Endiselt kurtsid patsiendid ka väsimust ja lõhnataju puudumist. „Kõige rohkem on füüsiline võimekus häiritud koroonat raskelt ja kriitiliselt põdenud patsientidel,“ tõstis Kallaste esile.