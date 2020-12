Alaska tervisetöötajal tekkis pärast koroonavaktsiini saamist eluohtlik allergiline šokk 

USA rahvuslik terviseinstituut ütles, et koroonavaktsiinist ei ole vajalik hoiduda, kuna mõndadel on selle vastu ägedad allergilised reaktsioonid tekkinud.

Instituut soovitab, et vaktsineerimiskohtades oleks olemas esmase ravi võimalus nendele, kellel ägedad allergilised reaktsioonid tekivad. Neid, kellel on taoliseid reaktsioone varasemalt esinenud, tuleks pärast vaktsineerimist jälgida tavapärase 15 minuti asemel 30 minutit.

Instituudi nakkushaiguste osakonna juhataja ja Alaska endise peaarsti Jay Butleri sõnul on koroonavaktsiini ohutus esmatähtis. Mehe sõnul on USAs seni registreeritud niivõrd ägedad reaktsioonid koroonavaktsiinile vaid Bartletti haigla töötajate seas.

“Arvestades, et vaktsiine jagatakse tuhandetele inimestele päevas, on oodata, et selliseid reaktsioone tekib. Kuid ma olen väga kindel, et vaktsineerimine on palju ohutum kui koroonaviiruse saamine,” ütles ta.