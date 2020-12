Uudised Kas uudised vaktsiiniallergiast tekitavad muret? Kiik: saamegi valida, milline vaktsiin kellelegi sobib Viljar Voog , täna 17:16 Jaga: M

Miami arst patsiendile koroonavaktsiini andmas. Euroopa Liidus peaks süstimine lahti minema 27. detsembrist. Foto: Joe Raedle / AFP / Scanpix

Üle maailma lahti läinud koroonavaktsineerimisega on siit-sealt kaasnenud ka teateid mõnest ohtlikust reaktsioonist vaktsiinisüstile. Kui Eesti võiks vaktsineerimisega alustada 27. detsembril, siis kas poogitavad võivad olla kindlad, et vaktsiin on neile ohutu?