FIGUUR ON OHUS! 5 soovitust, kuidas pühadeajal vorm päris käest ei läheks 

Pühadeaeg kujuneb enamasti väga kiireks ning inimestel ei pruugi olla aega, et iga päev ise toitu valmistada. Seega on eriti hea, kui lõunal või õhtul on varem valmistatud toit juba kapis ootamas. Järgmine kord, kui köögis toimetad, tee teadlikult suurem kogus toitu. „Ahjukana on näiteks üks roogadest, mida ühe õhtuga üldiselt ära ei sööda, aga millest järele jäänud palasid saab järgmiste päevade lõuna-, õhtu- ja isegi hommikusöögi juures ära kasutada,“ nentis Rikberg.

Foto: Pixabay

See ei tähenda, et peaksid minema sotsiaalmeediasse ja otsima kõige treenituma kehadega inimeste pildid üles. Guugelda näiteks lihtsaid ja tervislikke retsepte kanalihast ning pildista need endale telefoni, et need oleksid sul pidevalt ees ja lihtsasti leitavad. „Olen isegi avastanud läbi interneti selliseid retsepte, mis viivad keele alla ja on sellele lisaks kiiresti valmistatavad. Salvestan need tavaliselt endale telefoni ära, et poeskäiku või nädalamenüüd planeerides oleks lihtsam,“ ütleb Rikberg.