DR VASSILJEVI NÕUANNE | Peenisega juhtus trauma ja õrn koht on nüüd lilla – kas peaksin muretsema? 

Põhimõtteliselt peaks see olema tööõnnetus, kui just tahate vormistada – tekib muidugi seletamist, millega tööd tehakse. Aga muidu on sinikas nagu sinikas ikka. Suurt vahet pole, on see silma all või mujal piirkonnas. Ja nii, nagu igasuguse trauma puhul, kui paistetus nädala pärast ei kao ja valu kestab, siis pole parata, tulebki ette näidata.