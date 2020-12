Koroonapositiivne: meie poliitikud tegelevad kurat teab millega selle asemel, et meedikuid motiveerida 

Soovin teiega jagada oma Covid19 kogemust, sest ikka on neid, kes kahtlevad, kas see kuramuse haigus on olemas või mitte. On olemas. Ja kurat kui te ei usu, siis kuulake arste, kes on lihtsalt supervõimekad inimesed.

Alguses kirjutasin lausa iga päeva kohta midagi, aga siis loobusin, sest see on nüüdseks kestnud juba 18 päeva.

Mul olid väikesed kahtlused, et midagi toimub 30. novembri päeval, õhtul tegin sauna, et äkki läheb paremaks, kuid öösel tõusis palavik üle 38 kraadi. Siit edasi ma alla 38 numbrit järgmised üheksa päeva ei näinud, rutiin oli selline, et kui hakkas külm, siis võtsin tablette, jäin magama, siis higistasin, uus särk, natuke süüa ja kõvasti juua ja uuele ringile palavikuga. Nii üheksa päeva järjest.

Viiendal päeval käis korra kiirabi ja vaatas, et hapniku veres on piisavalt (saturatsioon). Üheksanda päeva hommikul hakkasin nägema viirastusi, kui silmad kinni panin. Tegin silmad lahti ja mõtlesin, et olen juba täitsa hull. Olingi, ja naine kutsus taas kiirabi, kes mõõtis saturatsiooni ja ütles kohe „no paneme riidesse“. Sain esimest korda sireenide ja viledega kiirabiga sõita ning pean tunnistama, et meie autojuhid Jüris ja Tallinnas on pehmelt öeldes ebaviisakad, keegi lihtsalt ei lase alarmsõidukit läbi, mõni pani kiirteel veel kiirust juurde.

PERHis olin EMO intensiivosakonnas mingi neli-viis tundi, siis sain Covid-osakonna intensiivpalatisse. Pean ütlema, et EMO oli väga profesionaalne ja kiire ja tehti kõik mis vaja, proovid ja pildid. Need hooldajad, kärumehed, arstiõed, arstid – nad on ikka super inimesed.

Järgmised viis päeva olin ilusasti intensiivravi osakonnas ja sain erinevate arstide abi ja kõik ütlesid, et see haigus on kontrollimatu ja keegi ei ole kellegi teisega sarnaselt seda haigust põdenud. Pideva hapniku all, erinevate seadmete abil, arstid ütlesid, et kui „ventilaatori“ alla satud, siis on juba jama – õnneks ei sattunud, vedas.

Sain vereplasma ülekande, palju antibiootikume, palju tablette, mis kõik ainult leevendasid ja aitasid mul endal edasi võidelda. Minu immunsüsteem võitles nii, et minu enda immuunsüsteem hakkas mulle lõpuks vastu töötama.