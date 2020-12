Suurbritannias levib ohtlik koroonaviiruse mutatsioon

Sel nädalal tevitas Suurbritannia tervishoiuminister Matt Hancock, et riigis on avastatud uus koroonaviiruse variant. Leviku peatamiseks kehtestas peaminister Boris Johnson kehtestas alates tänassest umbes 21 miljonile riigi elanikule karmimad reeglid.

Kõige rangemad piirangud tähendavad muu hulgas, et jõule tohib tähistada ainult samas majapidamises elavate inimestega ehk teiste perede juurde ei tohi minna, kõik mitte-olulised ärid suletakse ning kodust soovitatakse väljuda ainult töötamise või õppimise eesmärgil (kõike piirangud loe SIIT.)

Matt Hancock rääkis pühapäeva hommikul Inglismaa telesaadetes, et viiruse levik on kontrolli alt väljunud, vahendab BBC. "Peame selle kontrolli alla saama," ütles minister ning soovitas neljanda taseme piirangute all elavatel inimestel käituda nagu neil endal oleks viirus, et levik peatada.

Ta tunnistas, et piirangud valmistavad kindlasti pettumust, aga need on antud olukorras vajalikud. "Parim kingitus, mida saad teha, on pühadel koju jääda ning viirust mitte levitada," ütles Hancock, kes on mures ka UK tervishoiusüsteemi peale, sest haiglates on ligi 18 000 koroonaviirusepatsienti, mida on veidi vähem kui kevadisel tippajal.

Hancock ütles, et valitsus sai reedel teada, et koroonaviiruse mutatsioon on 70% nakkavam kui seni levinud viirus, ent praegu ei ole põhjust arvata, et see on tapvam või leebem. "Lihtsaid valikuid pole alles," lisas minister. "Viga oleks uut teaduslikku materjali eirata."

Uus koroonaviiruse mutatsioon avastati ka Hollandis, mistõttu keelas Hollandi valitsus lennureisid Suurbritanniaga. "Ühendkuningriigis ringleb COVID-19 viiruse nakkuslik mutatsioon. Väidetavalt levib see kergemini ja kiiremini ning seda on raskem avastada," selgitas tänases teates Hollandi tervishoiuministeerium.