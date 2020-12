RASKED AJAD ON EES: ületöötanud haiglapersonal ei näe tunneli lõpus veel valgust 

Foto: Martin Ahven

„Seda tunneli lõpus olevat valgust ei näe, kas see on jaanuar-veebruar-märts, millal see ära lõppeb ja millal normaalne elu uuesti taastub. See on see, mis kõige rohkem väsitab," ütles ütleb LTKH nakkusarst Kristiine Pruudel ERRi uudisteportaalis