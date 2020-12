Suri kuus koroonaviirusega nakatunud inimest, haiglas viibib 384 Covid-19 patsienti

COVID-19 on piisknakkushaigus, mida põhjustab aevastamisel ja köhimisel inimeselt inimesele ning saastunud pindade ja pesemata käte kaudu leviv SARS-CoV-2 viirus.

Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse (TEHIK) andmetel on tänase seisuga HOIA rakendust alla laaditud 235 640 korda. Läbi rakenduse on end haigeks märgitud 1763 korda, millest aktiivseid haigusjuhte on hetkel 563.