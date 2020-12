50 AASTAT MEDITSIINIS: „Minu vanuses tuleb tööd teha ainult rõõmu pärast!" 

„Ma arvan, et seesama õde ongi põhjus, miks ma meditsiinikooli läksin,” arvab Sirje Multram ja lisab mõnevõrra üllatavalt: „Ma käisin seal kolm korda.”

Jah, nii ongi. Kolm korda ja iga kord lõpuni välja. „Kui esimesel korral õppima läksin, oli meditsiinikool veel kutseharidusasutus. Aastaid hiljem läksin uuesti, et saada õe erialal ka kõrgharidust. Ja kui ma suundusin tööle koolitervishoidu, siis tundsin, et ilma terviseõe diplomita uuele tööle minna ei saa. Nii et läksin veel aastakeseks õppima. Lõpuaktusel olin 60-aastane,” muigab Sirje.

Enne Tallinna Koolitervishoiu kooliõdede sekka saamist oli Sirjel selja taga aukartustäratav meditsiiniline teekond.