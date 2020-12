KURNAVAD PÜHAD JA KOROONA: mida teha, et pinged ei viiks lahutuseni? 

Vaata, missugune neist stiilidest on teile kõige omasem, kuid arvesta, et ükskõik misugune see on – just pühadeajal on kerge riidu minna. Lisa siia veel ärevus, mida põhjustab koroonapandeemia – kõik see panebki suhted proovile.

Tänavu on eriti oluline jälgida, et ei tekiks asjatut riidu. Tuleb teha omavahel koostööd, et lahendada probleemid ja olla õnnelik!

KINDLAMEELSED

Murekoht. Kui pinge kasvab väga suureks, võivad sellised paarid minna vältimise teed, et jääda iga hinna eest rahulikuks. Aga tulemuseks võib olla hoopis aina kuhjuv pahameel.

Kui see iseloomustab teie olukorda, siis on aeg maha istuda ja suhelda. On oluline teada anda, et te armastate teineteist ega taha haiget teha. Aus ja avatud arutelu on oluline, et lahendada erimeelsused ja et säiliks omavaheline side. Alustage ausat, südamlikku vestlust!

KIRGLIKUD