PAREMAD VÕIMALUSED VÄHIHAIGETELE: nüüd saab keemiaravi teha ka Saaremaal 

Tegu on Ida-Tallinna Keskhaigla ja Kuressaare Haigla innovaatilise projektiga.

MTÜ Saaremaa Vähiühing juhatuse liige Siiri Rannama ütles, et ühingu telefon on punane – inimesed uurivad, kuidas nad saaksid keemiaravi jätkata kodusaarel, mitte mandril. „Vähiravi alustamine Kuressaare haiglas on meie patsientidele ja nende lähedastele parim võimalik jõulukingitus,” leidis Rannama.

ITK onkoloogiakeskuse juhataja Kristiina Ojamaa ütles, et saarlastele pakutakse ambulatoorset ravi, kus patsient tuleb kohale ja saab ravi või päevaravi. „Päevaravis tuleb patsient hommikul kohale, teeme uuringud ja ootame vastused ära ja vastavalt tulemustele saab ta ravi ning õhtuks koju,“ ütles dr Ojamaa, lisades, et kõik patsiendid, keda on vähegi võimalik suunata, suunatakse ravile kodusaarel.

ITK sisekliiniku juhataja, dr Kai Sukles ütles, et haigla onkoloogide töökorraldus sõltub vajadusest. „Kõik hakkab toimuma vastavalt vajadusele, esialgne plaan on ühendada onkoloogi vastuvõtt ja onkoloogiline keemiaravi kord nädalas,“ kinnitas dr Sukles.

ITK juhatuse esimees dr Ralf Allikvee ütles, et keemiaravi võimaldamine Kuressaares on vähipatsientide jaoks vajalik samm ja see annab inimestele paremad võimalused: „Eestis saab igal aastal vähidiagnoosi üle 8500 inimese ja see number ei näita kahjuks vähenemise märke.“

ITK-l on Kuressaare Haiglaga viis aastat olnud koostööleping ja sellest ajast alates on eriarstid käinud Saaremaal vastuvõtte tegemas, ligi kaks aastat on Saaremaal käinud ka onkoloogid. „Keemiaravi alustamine on loogiline samm edasi sellel teel. Vähiravi nii kitsas kui ka kõige laiemas mõistes, saab olla edukas vaid siis, kui see on kättesaadav.“