DR VASSILJEVI KULLAFOND | Südameklapid lasevad läbi – kas nüüd on minek? 

Südamemured on need kõige sagedasemad, südamehaigused on statistika järgi esinemissageduselt esikohal. Südamega on mure ka järgmisel küsijal:

“Muidu saan ravimitega südame ja vererõhu korras hoitud, aga viimati pärast uuringuid ütles arst, et südameklapid ei sulgu. Eks ole ju ilmas elatud omajagu, varsti saan kaheksakümmend, aga tahaks ikka teada, on siis nüüd minek või mis saab.”