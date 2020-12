Pisikesel Annabelil läheb hästi! Vanemad tänavad annetajaid pisarsilmil: geeniravist on olnud väga palju kasu! 

„Oleme saanud teilt kirju küsimusega, kuidas Annabelil läheb. Lühivastus sellele on: „Annabelil läheb hästi!“ Oleme terve 2020. aasta teinud palju tööd ja näeme, et see kannab tublisti vilja,“ kirjutavad vanemad.

„Pisikene naerusuine Annabel avastab huviga, mida juba oma käte ja jalgadega vahvat korda saata saab. Oleme selle üle nii-nii õnnelikud! Tänase postitusega soovime teile teada anda, et geeniravist on olnud Annabelile kindlasti väga palju kasu ja see ravi oli Annabelile kättesaadav tänu Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondile ning eelkõige tänu teile, armsad annetajad ja kaasaelajad. Pisarsilmil aitäh, et aitasite!“

Kuna ülemaailmselt on koroonaviiruse tõttu väga rasked ajad, siis soovivad Annabeli vanemad, et igaüks hooliks nii enda kui ka lähedaste tervisest ja teeks oma käimistega tarku otsuseid. Nad rõhutavad, et kõige ilusam kingitus on annetus ning kliinikumi lastefondile tehtud annetused lähevad kindlasti õigesse kohta.

Annetusi saab teha turvaliselt ja kontaktivabalt kasutades järgmisi meetodeid:

Helistades

900 5025 annetad 5 eurot

900 5100 annetad 10 eurot

900 5500 annetad 50 eurot