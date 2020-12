KAHTLED VAKTSIINIDES? Loe, kuidas need aitavad haigusi ja surmasid ära hoida! 

Iga kord enne järgmisse faasi liikumist tuleb näidata häid tulemusi eelmises faasis. Kandidaat, mis juba katseklaasis ei suuda immuunrakkudel reaktsiooni tekitada, ei jõua loomkatsetesse. Loomkatsetes kasutuks või ohtlikuks osutunud kandidaati ei lubata inimestele manustada. III faasi uuringud on tavaliselt kõige kallimad ja suur hulk vaktsiini- või ravimikandidaate jääb pärast II faasi uuringuid riiulisse ja neid ei arendata edasi.

Vaktsiinide arendusest on põhjalikult kirjutatud ka vaktsineeri.ee lehel.

Kuidas need COVID-19 vaktsiinid siis nii kiiresti valmis saavad?

See, et haigustekitaja identifitseerimisest valmis vaktsiinini kulub vähem kui aasta, on kogu maailma ajaloos täiesti erakordne. Kuidas on võimalik, et tavaliselt kümmekond aastat võttev protsess tehti ära kümme korda kiiremini?

Esiteks on mitmed kõige kaugemale jõudnud firmadest juba varem töötanud koroonaviirustega, neist mõned isegi SARS-i või MERS-i vastu suunatud vaktsiinidega ja mõned jõudnud nendega teha ka kliinilisi uuringuid inimestel (nt Oxfordi ülikool, CureVac, Gamaleja instituut Venemaal, Inovio jt). Piltlikult öeldes polnud neil ilmselt liiga raske ühe koroonaviiruse ogavalk teise viiruse oma vastu välja vahetada ja jooksu panna.

Teiseks on oluliselt kiirendatud paberite liikumist. COVID-19 pandeemia lahendamisega on tuli takus, et saaks maailma tagasi normaalsusesse või õigemini edasi uude normaalsusesse keerata. Seega ei pea vaktsiinide arendajad ootama mingeid kindlaid dokumentide esitamise kuupäevi, vaid kui mõni etapp valmis on, võib andmed kohe ravimiametitesse saata. Samuti näiteks Euroopa Ravimiametil on muidu uute ravimitega see, et peab kõik uuringud prekliinilistest kuni III faasini kokku koguma ja ühe pakina esitama; nüüd kasutatav nn rolling review tähendab jälle, et nii kui midagi valmis, siis kohe saadetakse ja kohe hakatakse läbi vaatama.

Sellegipoolest on nõudmised karmid ja natuke erinevad siin- ja sealpool suurt lompi. Euroopa Ravimiamet, mis meie elu mõjutab, on tavaliselt konservatiivsem, nende nõudmised COVID-19 vaktsiinide arendajatele võib leida siit. USA Toidu- ja Ravimiamet (FDA) on tihti liberaalsem, kuigi väljastpoolt USA tulnud ravimite suhtes teinekord hoopis nagu jäigem.