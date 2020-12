TOETA OLULISE SEADME OSTMIST! Lastearst: „Enneaegse ravimisel on oluline teda võimalikult vähe häirida.“ 

Tallinna Lastehaigla Toetusfondil on ettevõtete hulgas palju häid koostööpartnereid, kes on lastehaigla patsiente abistanud juba mitmeid aastaid. Tänavu on suurimad jõuluaegsed projektid Selveri ja tema partnerite traditsiooniline heategevuskampaania „Koos on kergem“, mis toimub juba 18. korda, ning McDonald’si uus algatus, millega inimesed saavad väga mugavalt ja lihtsalt teha Toetusfondile annetusi McDonald’s restoranide iseteeninduskassades.

Kas koroona on mõjutanud ka lastehaigla tööd? Kas lapse juures võivad mõlemad vanemad olla?

Koroonaviiruse leviku tõttu on ka lastehaiglas külastamine praegu piiratud. Kuigi on teada, et laste hulgas nakkumine koroonaviirusesse on väikesem, siis pelgame seda, et meil oleks mõni sügavalt enneaegne, kes saab selle haiguse. Lapse ema saab oma beebi juures viibida, kuid teised pereliikmed peavad praegu jääma eemale, et vältida nakkuste toomist vastsündinule.