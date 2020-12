Jüri Ratas täiendavatest piirangutest: kui me neid otsuseid ei tee, on kahjuks rohkem nakatunuid ja surnuid 

"Jah, täna tulevad uued valitsuse otsused. Ma arvan, et juriidilises keeles suudame need homme vastu võtta, aga me töötame selle nimel, et põhimõttelised otsused täna langetada," ütles Ratas.

Sotsiaalminister Tanel Kiik ütles ERRile, et valitsus arutab teisipäeval täiendavate koroonapiirangute kehtestamist, sest viiruse levik Eestis on liiga kiire.

"Me näeme, et viiruse levik on Eestis jätkuvalt tõusutrendis, kõige enam Tallinna ja Harjumaa piirkonnas. Oluline on inimeste igapäevase liikumise vähendamine ja see, et need jõulud veeta kitsas pereringis ning mitte külastada rahvarohkeid üritusi," sõnas Kiik.

"Hetkel ei ole laual ühtegi konkreetset piirangut, aga kuna Covid-19 päevakorras oli veel mitu punkti, mis jäid hommikul arutamata, siis jätkame nõupidamist nii valitsuse liikmete kui ka Covid-19 teadusnõukojaga," ütles Kiik.