VIDEO | Valitsus otsustas täiendavad piirangud kolmeks nädalaks! Reinsalu: kui tahame võita sõda viirusega, pole muud võimalust

Ratas sõnas, et koroonaviirusega nakatumine pole Eestis vähenenud, vaid pigem tõusutrendis – eriti Tallinnas ja Harjumaal. Kiiresti kasvab ka haiglaravi vajavate koroonaptsientide arv ja haiglad töötavad väga suurel koormusel.

Nakkuskordaja Harjumaal on jätkanud kasvu. „Jaanuari alguseks jõuame olukorrani, kus võib lisanduda üle tuhande nakatumise päevas,“ sõnas peaminister. Ta toonitas, et praegu on kriitiline aeg ja oluline on kinni pidada kõikidest kehtestatud piirangutest.

Valitsus kehtestab kolmeks nädalaks (28. detsembrist 17. jaanuarini) täiendavad piirangud Tallinnale ja Harjumaale. Samuti otsustati pikendada piiranguid Ida-Virumaale (kuni 17. jaanuarini). Piirangute kohta loe põhjalikumalt SIIT.

Keskkonnaminister Rain Epler kordas, et piirangud hakkavad valdavalt kehtima esmaspäeval. Ta soovitas näha asju positiivses valguses. „Vaimse tervise hoidmiseks on hea viis looduses liikumine. Vaatamata raskele ajale on kõigil meil ka palju head, mida märgata.“

Välisminister Urmas Reinsalu sõnul on nakkuskordaja alla viimiseks vaja tugevamaid meetmeid, ehkki ka senist tööd ei saa alahinnata. „Kui me ei oleks seniseid meetmeid kasutanud, oleks R (nakkuskordaja) kaks. Tegelikult oleks viiruse leviku intensiivsus oluliselt, oluliselt suurem. “ Ida-Virumaal toimunu on tema väitel Harjumaa stsenaarium. „Eile hommikul laekunud informatsiooni alusel tuleb kiiresti liikuda.“

Alternatiiv oleks olnud Reinsalu sõnul oodata vaktsiinide tulekut, ent selle hinnalipik on traagiline (haiglakohtade ja kaotatud inimelude koha pealt). Reinsalu mainis, et piirangute mudel on erinev kevadisest loogikast. „Kui me tahame viirust alla suruda ja seda sõda võita, siis pole küsimust, kas peame tegema neid piiranguid, mida me Harjumaa puhul rakendame. Meile teadaoleva maksimaalse ekspertide informatsiooni alusel pole meil alternatiivi,“ tõdes Reinsalu ja lisas, et liikuda tuleb kiiresti – päevade kaupa.