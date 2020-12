VIDEO | Valitsus täiendavatest piirangutest: tahame võita sõda, reeglid on tehtud meie ühiseks kaitseks

Ratas sõnas, et koroonaviirusesse nakatumine pole Eestis vähenenud, vaid pigem tõusutrendis – eriti Tallinnas ja Harjumaal. Kiiresti kasvab ka haiglaravi vajavate koroonaptsientide arv ja haiglad töötavad väga suurel koormusel.

Nakatuskordaja Harjumaal on jätkanud kasvu. „Jaanuari alguseks jõuame olukorrani, kus võib lisanduda üle tuhande nakatumise päevas,“ sõnas peaminister.

Valitsus kehtestab kolmeks nädalaks täiendavad piirangud Tallinnale ja Harjumaale. Samuti otsustati pikendada piiranguid Ida-Virumaale (kuni 17. jaanuarini). Piirangute kohta loe põhjalikumalt SIIT.

Keskkonnaminister Rain Epler kordas, et piirangud hakkavad valdavalt kehtima esmaspäeval. Ta soovitas näha asju positiivses valguses. „Vaimse tervise hoidmiseks on hea viis looduses liikumine. Vaatamata raskele ajale on kõigil meil ka palju head, mida märgata.“

Välisminister Urmas Reinsalu sõnul on nakkuskordaja alla viimiseks vaja tugevamaid meetmeid, ehkki ka senist tööd ei saa alahinnata. Ida-Virumaal toimunu on tema väitel Harjumaa stsenaarium. „Eile hommikul laekunud informatsiooni alusel tuleb kiiresti liikuda.“ Teine alternatiiv oleks olnud Reinsalu sõnul oodata vaktsiinide tulekut, ent selle hinnalipik on traagiline (haiglakohtade ja kaotatud inimelude koha pealt). Reinsalu mainis, et piirangute mudel on erinev kevadisest loogikast.

Ühendkuningriigi suunas langetatakse välisministri teatel otsused teiste Balti riikidega ühiselt. Lennupiirang jääb praeguse seisuga aasta lõpuni kehtima. Reinsalu sõnul lepiti kokku Läti ja Leeduga, et selle aasta sees tehakse evakuatsioonilend suunal London-Riia. Kuupäeva alles täpsustatakse. See on mõeldud neile inimestele, kes on lühiajaliselt Ühendkuningriigis ja jäänud sinna lõksu.