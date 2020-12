Valitsus kehtestab Tallinnale ja Harjumaal Ida-Virumaaga sarnanevad piirangud 

„Arvestades koroonaviiruse kiirenenud levikut Tallinnas ja Harjumaal, siinsete haiglate järjest suurenevat täituvust ning koroonaviiruse levikut ka haiglate personali hulgas, peame tegema raskeid otsuseid, et kaitsta meie meditsiinisüsteemi ülekoormuse eest ja tagada arstiabi kättesaadavus,“ ütles peaminister Jüri Ratas. „Paraku me näeme, et olemasolevatest abinõudest pole piisanud viiruse leviku kasvutrendi pidurdamiseks. Tuginedes teadusnõukoja ja terviseameti seisukohtadele, otsustas valitsus kehtestada Harjumaal ja Tallinnas senisest ulatuslikumad piirangud, et katkestada nakkusahelaid. Selleks, et viiruse levikut peatada, on vaja eestimaalastel veeta jõulud kitsas pereringis. Selle kaudu saame väljendada solidaarsust kogu ühiskonnaga ja anda oma panus koroonaviiruse leviku kasvu peatamiseks.“