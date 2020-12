VIDEO | Terviseameti juht Üllar Lanno: tervishoiu hädaolukord on jõudnud kulminatsiooni

Terviseameti peadirektori sõnul on numbrid märkimisväärsed, aga olulisem on see, milline on riigi üldine seis. „Arstide ja õdede nakatumine töökohal viib üha rohkem haiglaid kreeni.“ Lanno arvates pole varsti võimalik vajaliku kogemusega tervishoiutöötajaid enam leida.

„Kui me vaatame intensiivravi, siis on seal täna 31 patsienti. Kolm nädalat tagasi oli see number kolm korda väiksem,“ selgitas Lanno. Seda arvestades ja praeguse olukorra jätkudes võib terviseameti peadirektori sõnul Eestis 18. jaanuariks vajada intensiivravi juba 90 koroonahaiget.

Lanno sõnul tekitab rõõmu asjaolu, et Ida-Virumaal kehtestatud piirangud on viinud selleni, et vähemalt Sillamäel, mis oli nakatumisnäitajatega Euroopa eesotsas, on nakatumise kasv pidurdunud.

„Viiruse levik on jätkanud tõusu kõigist piirangutest ja meetmetest hoolimata,“ mainis sotsiaalminister Tanel Kiik. Kõige kiiremas kasvufaasis on Eesti suurim regioon Harjumaa, kus elab 40% Eesti elanikest. Viiruse levik seab Kiige sõnul ohtu ravi andmise.

Kiik tõdes, et viirust ei tohi lasta kiiresse kasvufaasi, kust seda tagasi pöörata on kordades keerulisem. Tervisesüsteemi plaan hõlmab testimisvõimekusi, isikukaitsevahendite varude küsimusi, teadustööd, seiret, valikuid ja uuringuid, mida on valitsus juba käivitanud ja rahastanud.