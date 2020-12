NAKATUMINE KULGEB TÕUSVAS JOONES! Covid-osakonna juht: haiglasse jõuab ka 30–60aastaseid, kelle seisund võib minna väga tõsiseks

Ida-Tallinna Keskhaigla Covid-I osakonna juhataja Alice Lill arvab, et ilmselt viiakse viirus pühade ajal üle Eesti laiali – tulevad jõulud, aastavahetus, vene kalendri jõulud. „Ma väga kahtlen, et praeguses olukorras saadakse nakatumiskordaja langema." Mida peaks igaüks tegema? Viima kontaktid miinimumini ja jätma tänavu (vana)vanemad külastamata – kui tahad nendega ka tuleval aastal jõule veeta.

Ära jätta on vaja ka peod ja tuleb hoida distantsi. „Sellest kõigest on nii palju räägitud – kuidas sellest ometi aru ei saada?“ imestab dr Alice Lill, Ida-Tallinna keskhaigla sisehaigustekeskuse ja Covid-I osakonna juhataja, kelle haigla valis ka aasta arstiks 2020. „Nüüd, kui olukord on tõsisem kui kevadel, käib elu täie hooga edasi.“ Kas tõesti peab valitsus ütlema, kuidas käituda?

Nooremad viivad viiruse edasi ka vanematele ja vanavanematele. „Haiglas haigete lugusid kuulates kuuleme tihti stsenaariumi: olin kodus, tütar-poeg käis abis, sai paar päeva hiljem positiivse testi ja tõigi koroona.“

Doktor arvab, et ilmselt jääb koroonaviirus meile sesoonselt ringlema. "Olen kindel, et tulevad nii kolmas kui neljas laine."