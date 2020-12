LUGEJAKIRI | Koroonahaige marus: kõik ametid ja perearst räägivad erinevat juttu! Mis siis lõpuks õige on? 

Alustame sellest, et perearst väitis mulle, et lähikontaktseteks loetakse neid inimesi, kellega ma puutusin kokku KOLM päeva enne positiivse testitulemuse teadasaamist. Terviseamet on seni rääkinud, et lähikontaktseteks loetakse neid, kellega puutusid kokku kahe päeva jooksul enne sümptomeid. Perearsti selline jutt tundus kohe kahtlane ning selle ka terviseametnik ümber lükkas.

Helistasin mina siis 23. detsembri pärastlõunal rõõmsalt perearstikeskusesse ja sain teada, et see on suletud. Olgu, minu viga, et varem ei meenunud. Siis võtsin kõne koroonaviiruse infotelefonile, kus esialgu ei saadud arugi, misasja ma jahun. Kui teisel pool toru olnud naisterahvas lõpuks mõistis, mis minu küsimus on, oli ta täiesti hämmingus ja läks lausa sabinassegi, kinnitades, et kui olen saanud positiivse diagnoosi, ei ole mul enne 14 päeva möödumist kuhugi asja. Ja nüüd veel nalja – tema ütles, et karantiin kestab 14 päeva ALATES POSITIIVSEST TESTIST! Ta kinnitas mulle veel korduvalt, et mina ise ikka ei otsusta, et olen terve, mispeale minagi kinnitasin, et seda ma ei teinudki ja soovisin lihtsalt infot, kellega konsulteerida.