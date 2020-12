VIDEO | Eestis alustatakse koroonavaktsineerimisega pühapäeval Ida-Virumaal, Tallinnas ja Tartus 

„Perearstid on valmis alustama meedikute vaktsineerimistega järgmisest nädalast. Vaktsineerimisega on perearstikeskustes tegeletud aastakümneid ning see on meile tuttav rutiin,“ ütles Eesti Perearstide Seltsi juhatuse liige, dr Karmen Joller. „Kui meedikud on vaktsineeritud, võimaldatakse vaktsineerimist riskirühmade patsientidele ja seejärel kogu elanikkonnale. Perearstid ja pereõed tunnevad oma patsiente ning saavad anda asjakohast ning vajalikku nõu."