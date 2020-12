Karmen Joller: jõuluõhtu veetsin koroonahaige pereliikmega telefoni otsas nuttes, lõpuks pidin kutsuma kiirabi 

"Räägin, kuidas veetsin sel aastal oma jõuluõhtu. Esiteks pidin katma ühe koha lauale vähem, sest üks meie pere oli haigestunud COVID-isse. Noor, väga vastustundlik, aga oli ikkagi saanud nakkuse. Paar päeva enne jõuluõhtut läks ta enesetunne halvemaks ja 24ndal oli tal juba päris halb olla. Kui muidu terve inimene ei jõudnud voodis isegi istuli tõusta, siis asi ei saa olla üldse hea," nentis ta.

"Olin temaga palju ühenduses ka telefoni teel, kuni lõpuks kutsusin välja kiirabi. Õnneks teda haiglasse polnud vaja viia, aga ta sai hapnikku ja see aitas teda palju. Minu jaoks möödus see õhtu väga emotsionaalselt, me mõlemad nutsime, sest mul oli temast nii kahju," sõnas Joller.

"See haigus, mida tema põeb, nimetavad arstid kergeks COVID-iks. Kerge COVID tähendab terve inimese jaoks, et ta ei jaksa voodist tõsta, isegi mitte istuli. Niimoodi päevade viisi. Mu patsiendid on rääkinud, et seda on juhtunud ka nädal, mõnel kaks. Mõnel on palavik, minu pereliikmel ei olnud, aga lihtsalt ei olnud õhku, ja see on nii halb tunne," selgitas Joller, et tema lähedase haiguskulg pole isegi väga hull võrreldes teistega.

"COVID-ist taastumine võtab kaua aega, sest ta laastab päris korralikult. Minu pereliige ütles, et mandariinid enam ei lõhna, jõulutoidul pole maitset. See on isegi väiksem mure, osad inimesed kurdavad, et nad lihtsalt ei jaksa liikuda, käia, elada oma tavapärast elu nagu enne. See pole üks-kaks nädalat lihtsalt voodis lamamist, see võib paljude jaoks kaasa tuua mitu kuud kestva väga häirunud igapäevaelu," rõhutas Joller.

"Seepärast on hästi suur eesõigus mul saada vaktsiin juba homme, olla üks esimesi, kes Eestis seda saab," rõõmustab ta. Joller tunnistas, et kui vaktsiini hakati välja töötama, oli ta kindel, et tema seda saada ei taha.

"Kui ma lugesin uudistest, et see vaktsiin on saabumas, räägiti, et tõenäoliselt sügisel või aasta lõpus ta tuleb, siis mu esimene reaktsioon oli, et mina ennast vaktsineerida ei lase! Pole võimalik, ma ju tean, kuidas vaktsiine tehakse, kaua see aega võtab, kui põhjalikud on uuringud, tundus, et ei ole mõistlik teha nii vara, et see on poolik," rääkis ta.

Kuid nüüd on Jolleri sõnul ta vaktsiinis kindel. "Nüüd olen täiesti kindel, et see vaktsiin on number üks, ta on ohutu. Vaktsiine on tehtud palju ja ammu, me oskame teatud asju ette näha ja planeerida. Ma olen õnnelik inimene, et saan end vaktsineerida," ütles ta.