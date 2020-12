Mis on vaktsiin ja kuidas ta töötab? 

Pfizeri ja BioNTechi vaktsiin on Euroopa Liidus esimene, kuid suure tõenäosusega ei jää see viimaseks. Euroopa Ravimiameti müügiloataotluse hindamise protseduuris on ka tootjate Moderna ning eelhindamises Janssen Pharmaceutica NV ja AstraZeneca vaktsiinikandidaadid. Moderna vaktsiinile antakse inimravimite komitee hinnang hetkeseisuga 6. jaanuaril. Pfizeri ja BioNTechi vaktsiini kliinilises uuringus osales 44 000 inimest. Maailmas on arenduses kokku ligi 200 vaktsiinikandidaati, millest ligi 60 on hetkel kliinilistes uuringutes. Loe täpsemalt eelmisest blogipostitusest, kui kaugel vaktsiinide arendamisega ollakse ja mis on nende eripärad.