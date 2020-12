Ööpäevaga lisandus 478 koroonapositiivset, suri kaheksa patsienti

COVID-19 vastu vaktsineerimisi on tehtud 516 inimesele. Tervise infosüsteemi on tänaseks laekunud 511 inimese immuniseerimisteatis, neist eile laekus 342. Enim vaktsineerimisi tehti esmaspäeval Ida-Tallinna Keskhaiglas, Põhja-Eesti Regionaalhaiglas ja Ida-Virumaa keskhaiglas.

Tervise infosüsteemi haldava TEHIKu direktori Katrin Reinholdi sõnul on tegemist viimase 24 tunni andmetega, mis arstide ja õdede poolt peale inimese vaktsineerimist süsteemi on saadetud. „Kindlasti lasub just neil praegu väga suur vastutus nii vaktsineerimisel kui ka korrektsel dokumenteerimisel, sest kui immuniseerimisteatises tehakse viga, siis on tervishoiuteenuse osutajal õigus seda dokumenti tagantjärgi muuta või tühistada ja see toob omakorda kaasa muudatusi ka järgmise päeva statistikas,“ selgitas Reinhold. Näiteks tänases statistikas on tehtud 22 immuniseerimisteatise parandust ja viis teatist ei ole veel tervise infosüsteemi laekunud.