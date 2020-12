PUUST JA PUNASEKS: kus, kuidas ja millal saada koroonavaktsiini?  

Inimene saab teavituse oma perearstilt ja eesti.ee kaudu, et kuulub vaktsineerimise sihtrühma ja tal on võimalus end vaktsineerida lasta. Teise doosi manustamise aja kohta tuleb inimesele meeldetuletus.

2021. aastal on Covid-19 haiguse vastane vaktsineerimine Eestis kõigile tasuta. Alates 2022. aastast oleks see tasuta riskirühmadele.

Kus hakkavad vaktsiine saama tavalised eestlased, kes ühtegi riskirühma ei kuulu? Vaktsineerimised hakkavad toimuma vaktsineerimiskeskustes, mis hõlbustab vaktsiinidooside kohaletoimetamist. Palju on räägitud, et Pfizeri vaktsiin, mis on Eestisse saabumas, vajab säilitamiseks 70 miinuskraadi, kuid see käib vaid pikema transpordi ja hoiustamise kohta. Vaktsiini saab hoida kuni viis päeva väikemate külmakraadide juures ehk terviseamet ei vaja eraldi tehnikat, toimetamaks vaktsiine laiali üle Eesti.