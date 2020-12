Hea nõu DR VASSILJEVI NÕUANNE | Olen nii kortsus, et endal on hale vaadata! Mida teha? Viktor Vassiljev , täna 05:00 Jaga: M

"Las näevad, et ka seitsmekümnene võib olla reibas, terve ja miks mitte ka seksikas," soovitab dr Viktor Vassiljev end üles lüüa. Foto: Robin Roots

“Olen 70-aastane naine ja tahaksin teilt kui asjatundjalt nõu saada, mida teha, et nahk näeks parem välja. Mul on kuidagi äkki tekkinud kortsud igal pool, kätel ja näol ja üle keha. Veel mõni aasta tagasi olin kena ja sile, aga nüüd nii kortsus, et endal hale vaadata. Olen eluaeg tegelenud tervisespordi ja viimased kolmkümmend aastat talisuplusega ja ka muus osas on eluviis igati aktiivne. Mida peaksin veel ette võtma?”