Hea nõu DR VASSILJEVI NÕUANNE | Mida teha, kui kätel on nahk ärritunud ja punetab? Viktor Vassiljev , täna 07:00

"Ärritatud kätenaha ja nahalõhede vastu aitavad hästi vedelamad kätekreemid, mis sisaldavad ammoniaaki, glütseriini ja alkoholi," soovitab dr Viktor Vassiljev. Foto: Robin Roots

“Kevadel olid ilmad külmad, aga aiamaa vajas hoolt, ja nüüd on mul käed täitsa hukas. Kätenahk on punetav, krobeline, tulitab ja õhtul jahedas on teinekord ka päris valus. Olen katsunud kreemitada, kuid see ei aita. Mida soovitate?”