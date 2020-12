KARDIOLOOG RAHUSTAB KÕHKLEJAID: sel põhjusel peaksid eakad südamehaiged end kindlasti Covid-19 vastu vaktsineerima! 

Minu vastus on kindel „jah“. Põhjendan seda faktide keeles. Maailmas on koroonaviiruse tagajärjel surnud üle 1,6 miljoni inimese ja nende hulgas on üle 65-aastaseid ca 80%. Südame-veresoonkonna haiguse (kas või kõige levinuma kõrgvererõhutõve) esinemisel on suremuse risk oluliselt kõrgem.

Selles osas ei erine Covid-19 vaktsiin oluliselt teistest vaktsiinidest. Need kõrvaltoimed esinevad harva ja on lühiajalised, kestvusega kuni paar päeva.

Selle võimaliku ebamugavustunde kaalub kuhjaga üle pikaajaline kaitse selle potentsiaalselt surmava haiguse vastu. Hea uudis eakatele on, et üle 65-aastastel esineb Covid-19 vakstiini kõrvaltoimeid vähem. Selle võimalik selgitus on väiksem põletikureaktsioon ja immuunvastus vanemas eas.