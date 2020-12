Instituut: igahommikused teated koroonasurmadest ei ole täpsed 

Tervise Arengu Instituudi värskete andmete järgi on tänavu novembrikuu seisuga surnud COVID-19 tõttu 108 inimest, neist 35 novembris, kirjutab ERR.

Samas näitavad terviseameti andmed, et koroonaviirusega nakatunutest on esmaspäevase seisuga surnud 213 inimest. Augustis juba korrigeeriti tagantjärele koroonasurmade statistikat ja ilmselt tehakse seda veelgi.

Tervise Arengu Instituudi registrite osakonna juhataja Piret Viiklepp selgitas, et ühel hetkel saadud positiivse koroonatesti järel siit ilmast lahkumine ei tähenda, et surma põhjustas koroonaviirus. Ta rõhutas ka, et surma põhjuse määramine võtab üldjuhul aega, mistõttu ei saa enamasti vahetult pärast inimese lahkumist kindlalt väita, millesse ta suri ning koroonaviirusest tingitud surmade arv võib tagantjärele väheneda või suureneda.