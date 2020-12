Uudised Instituut: koroonasurmade arvu täpne statistika võtab aega Toimetas Triinu Laan , täna 08:12 Jaga: M

Foto: Jassu Hertsmann / Sotsiaalministeerium

Tervise Arengu Instituudi (TAI) registrite osakonna juhi sõnul ei ole igahommikused terviseameti andmed koroonasurmade kohta täpsed, sest surma põhjuse määramine võtab aega. Terviseamet avaldab aga jooksvalt statistikat ööpäeva jooksul surnud inimeste kohta, kes on varem andnud positiivse koroonaproovi, see aga ei tähenda, et surma põhjus oli COVID-19.