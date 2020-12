Tanel Kiik: valitsus keelutunnile ei mõtle. Me ei näe plahvatuslikku kasvu nakatumises koroonaviirusega

Kiige sõnul oleks valitsus komandaditundi kaaluma, aga selleks peaks olema reaalne andmestik, mis sellist otsust toetaks. „Ükski uuring ei anna märku, et toimuks plahvatus [nakatumises],“ ütles sotsiaalminister Covid-19 hetkeolukorra perssikonverentsil. „Valitsus alles kehtestas uued piirangud, mis algasid sellest esmaspäevast. Nende mõju me veel ei tea.“

Terviseameti peadirektor Üllar Lanno lisas, et Eesti tervishoiusüsteem on paremas seisukorras kui Läti, kus praegu viibib haiglates 1048 haiget.

Kui nakatumine on vähenenud noorte seas, siis kasv paistab silma eakate seas. Lanno tõi eraldi välja 80 pluss vanusegrupi, kus on suur tõenäosus, et inimestel on veel teisi haigusi. Kasvu nähakse ka 30–39 ja 60–69 grupis, mis viitab Lanno sõnul sellele, et tihedamalt on mindud külla vana- ja vanematele.

Välismaalt sissetoodud juhtumite protsent Eestis on 2,8 ning eelkõige käib see Venemaa, Rootsi, Suurbritannia ja Soome kohta.

Lanno arvutustel peaks aastavahetus tähendama 500 haiget haiglas, praegu on number 411.