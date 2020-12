ÜLE 30 MILJONI: valitsus kinnitas koroonaviiruse teise laine kahjude toetusmeetmed 

„Tänavune aasta on olnud ettearvamatult raske kogu maailma jaoks. Eestis on koroonaviiruse teises laines saanud eriti kõvasti kannatada Harjumaa ja Ida-Virumaa inimesed ning ettevõtted. Hoidmaks ära meditsiinisüsteemi kokkuvarisemise riski, pidi valitsus kehtestama nendes maakondades ulatuslikud piirangud,“ ütles peaminister Jüri Ratas.

„Paraku on nende piirangute tõttu tõsiselt häiritud tuhandete inimeste elu. Selleks, et pakkuda riigi poolt kompensatsiooni äralangevatele sissetulekule, kinnitas valitsus täna toetusi kogumahus üle 30 miljoni euro. Need on suunatud nii turismi, majutuse, toitlustuse, kuid ka kultuuri, spordi ja haridusvaldkonna töötajatele. Samuti nägime toetuse ette neis valdkondades tegutsevatele füüsilisest isikust ettevõtjatele,“ rõhutas Ratas.