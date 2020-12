Regionaalhaiglas on koroonavaktsiini saanud juba 700 töötajat 

Kõige enam on vaktsineeritud inimesi USAs, kus alustati juba 12. detsembril. Kahe nädalase massilise vaktsineerimisega on oma doosi saanud peaaegu kaks miljonit inimest. Suuremate vaktsineeritute numbritega paistavad silma Hiina (miljon) ja Ühendkuningriigid (625 tuhat). Lisaks on põhjust esile tuua Iisraeli, kus alustati küll alles 21. detsembril, kuid kus on jõutud vaktsineerida peaaegu 400 000 inimest, mis teeb Iisraelist kõige enam vaktsineeritud rahvastikuga riigi – 4,37 in 100 000 elaniku kohta.

Kõrvaltoimeid ei tasu karta, need annavad märku, et vaktsiin toimib – immuunsüsteem on asunud „tööle“. Covid-19 vaktsiini kõrvaltoimed on tüüpilised enamikule vaktsiinidest: süsti koha valulikkus, väsimus, peavalu, lihasvalu, külmavärinad, liigesevalu ja isegi palavik. Oluline on mõista, et need nähud on ajutised ja mööduvad hiljemalt paari päevaga.