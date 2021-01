KÜLMATUNNE ISEGI SOOJAS TOAS? Need tuntud ravimtaimed panevad energia taas liikuma! 

Talvel märkab nii mõnigi, et külmatunne ei taha kaduda isegi siis, kui olete soojas toas. Kerged külmavärinad või -sööstud, jalgade ja käte külmetamine näitavad, et vere- ja ainevahetusringlus ei ole piisavalt aktiivsed. Kuid see võib viidata ka terviserikkele.

Kõige esimene abi sellele probleemile on D3-vitamiini topeltkogus. Tihti aitab juba pelgalt selleski, et soojatunne sisse saada, eriti kui tegu on keskealiste või vanemate inimestega. Sel juhul tuleks manustada talvisel ajal päevas kuni 2000 IU-d. Ühtlasi aitab see kaasa energiataseme tõusule ja isetervendavatele protsessidele kehas.