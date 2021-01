VALUSAD SÄÄREKRAMBID: viis kõige tavalisemat põhjust, mis neid esile kutsuvad 

Valulik sääremarjakramp on sage vaevus, mida on eri andmetel tundnud 60–95% igas vanuses inimestest. Kramp on tahtele allumatu lihase kokkutõmme, mis on valulik, aga millest enamasti ei jää püsivaid häireid.

Seisund, milles jalga ei saa hästi liigutada ning kokkutõmbunud lihas on katsudes pinges ja valulik, võib kesta mõnest sekundist veerand tunnini või kauemgi. Isegi kui esmane kramp taandub, võib see mitu tundi hiljem korduda ja häiriv valulikkus püsida veelgi kauem.