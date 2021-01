HÄMMASTAV TATRADIEET! Naine võttis alla üle 40 kilo ja läks Missis Estonia valimistele! 

Narvalanna Eva Laumetsa vaadates ei suuda kuidagi uskuda, et see sale naine kaalus veel mõni aasta tagasi üle saja kilo. Üle 40 liigse kilo kaotas ta vaid poole aastaga! Oma 177sentimeetrise pikkuse juures tunneb ta end 58kilosena nii hästi, et osales lausa Missis Estonia 2020 valimisel.

Kuus ja pool aastat tagasi jäi Eva endale silma ühel endast tehtud fotol. „Vaatasin, emakene, tule appi!“ pihib temperamentne naine, kelle emakeel on vene keel. „Ei-ei-ei, see on hirmus, ma näen ju välja nagu 50aastane proua! Ka riiete leidmisega oli probleeme.“

Sel hetkel mõistis Eva, et tal ei jää üle muud, kui end käsile võtta ja hakata kaalu langetama.

Kusagilt oli ta lugenud tatradieedist – miks mitte just seda proovida!