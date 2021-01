Eestisse saabus teine koroonavaktsiini saadetis 9750 doosiga 

Pfizer/BioNTech lepingu alusel hakkavad praeguse info kohaselt laekuma täiendavad vaktsiinisaadetised iganädalaselt. Eesti on Pfizer/BioNTechi vaktsiini tellinud põhilepinguga kokku üle 600 000 doosi enam kui 300 000 inimese jaoks. Lisaks on Euroopa Liidu tasandil käimas läbirääkimised lisadooside soetamiseks, mida taotleb ka Eesti. Eestile kokkulepitud Moderna vaktsiini kogus on ca 234 000 doosi, millest piisab ligikaudu 117 000 inimese vaktsineerimiseks. Täpsemad tarnekogused ja tarnete ajad selguvad pärast vaktsiinile müügiloa andmist. Eesti on seni ühinenud EL COVID-19 vaktsiini ühishankes viie eelostulepinguga (Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen Pharmaceutica NV ja CureVac), millega on Eestile tellitud kokku 3 177 726 doosi vaktsiini.