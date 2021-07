VERERÕHK ON KÕRGE? Kui teed korda need kolm asja, võib see päästa su elu! 

Kuigi kõrge vererõhk ei pruugi tunda anda, on sellel tervisele hävitav mõju. Ravimata kõrge vererõhk põhjustab kogu maailmas väga palju enneaegseid surmasid. See on paljude väga kardetud haiguste, näiteks infarkti ja insuldi üks olulisemaid põhjusi. Kõrge vererõhk tõstab ka dementsuse ja neeruhaiguste riski.

See kõik võib mõjuda väga hirmutavalt, kuid väga paljud kõrgest vererõhust põhjustatud surmad ja haigused on tegelikult ennetatavad. Kahjuks ei tee paljud inimesed ikka midagi selleks, et vererõhk kontrolli all hoida.

On kolm väga olulist asja, mida inimesed peaksid kõrgest vererõhust teadma. See võib päästa nende elu! Järgi neid kolme sammu, et mitte muutuda vaid üheks numbriks kurvas statistikas.

1. Tea oma vererõhunäitusid

Kui võimalik, siis mõõda kodus oma vererõhku. Vererõhuaparaati pole raske osta ja need pole väga kallid. Kuigi sul on kiusatus usaldada vaid arsti juures mõõdetud näitusid, siis need ei pruugi alati väga täpsed olla. Kui mõõdad ise regulaarselt kodus vererõhku, saab sinust peagi spetsialist ja aitad arstil õiget ravi määrata. Räägi arstile oma näitudest ja millal sa mõõdad.

Enne vererõhu mõõtmist on oluline viis minutit rahulikult istuda. Käi enne mõõtmist vetsus ja oota vähemalt pool tundi, kui oled teinud trenni, suitsetanud või joonud kohvi.

Foto: Pixabay