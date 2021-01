Esimeses hooldekodus alustati lausvaktsineerimisega 

"Arvestades teadaolevaid vaktsiinitarneid on meie eesmärk jaanuari lõpuks vaktsineerida esimese doosiga 40 000 inimest. Oluline on, et Eestisse jõuaksid võimalikult kiiresti järgmised tarned nii Pfizer/BioNTechilt kui ka teistelt vaktsiinitootjatelt, mis võimaldab peagi haiglatöötajad, hooldekodude elanikud ja töötajad ning muude riskirühmade esimesed patsiendid ära vaktsineerida," lisas ta.