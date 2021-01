Uudised 2020. AASTA OHTLIKUD VILJAD: õdesid on liiga vähe ja nad on tööga julmalt ülekoormatud Anneli Kannus, Eesti õdede liidu president , täna 09:30 Jaga: M

Õdede telefonid on punased – neid kustutakse kohe tööle Soome, aga ka Inglismaale.(Pilt on illustratiivne) Foto: Vida Press

2020. aasta oli kuulutatud õdede ja ämmaemandate aastaks. 2021. aasta algul aga tõdeb Eesti õede liidu president Anneli Kannus: „Inimestele tuleb selgelt ja ausalt öelda, et meil ei ole võimalik sel aastal pakkuda tervishoiuteenuseid samas mahus mis eelmisel aastal.“ See on otseses seoses tervishoiutöötajate olemasolu ja valmisolekuga. „Õdesid on liiga vähe ja nad on tööga julmalt ülekoormatud.“